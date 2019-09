​Borse positive, recupera Milano in attesa del Nadef

di Sabrina ManfroiSeduta positiva per Milano che dopo una giornata sulla parità chiude in rialzo dello 0,32% mentre gli investitori sono in attesa del Nadef, la nota di aggiornamento al Def prevista per lunedì.Sulla stessa linea Parigi, +0,36% mentre Londra sale di un punto percentuale e Francoforte dello 0,75%. Contrastata invece Wall Street, giù in Nasdaq.Lo spread è stabile, 142 punti base dopo l'asta di Btp che ha visto il collocamento del Btp decennale in deciso calo, allo 0,88%. In luce Tenaris +3,6% e Buzzi +3,13%. Male Campari e gli energetici.