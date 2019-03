Borse positive con Wall Street, negativa Milano

di Sabrina ManfroiAvvio positivo per Wall Street, dopo il dato sul pil del 4° trimestre 2018, inferiore alle stime. Le borse europee si rafforzano, Milano lima le perdite allo 0,2%. La migliore resta la borsa di Londra in vista di un nuovo accordo per la Brexit sale dello 0,90%, Francoforte +0,47%, Parigi +0,37%. A Piazza Affari pesa il calo del comparto bancario e di Fca dopo i rialzi della vigilia. Lo spread scende dai massimi, a 255 punti base, al 2,48% il rendimento dei decennali. Oggi asta di Btp a 5 e 10 anni: collocati 6,5 miliardi di euro, rendimenti in aumento per i quinquennali, in calo sui 10 anni al 2,61%.Euro su dollaro a 1,1220.