Mercati Borse positive corrono i bancari

di Sabrina Manfroi Avvio in rialzo per le borse europee in attesa del vertice del G20 ad Osaka. Milano e Francoforte salgono di mezzo punto percentuklae, piatta Parigi.Spread in calo a 244 punti base, al 2,14% il rendimento decennale. Ttesa in mattinata di una nuova asta di Btp a 5 e 10 anni.A Piazza Affari brillano i bancari, Ubi +3%, Unicredit +2,3%, Banco Bpm +1,8%. Bene anche Stm +2,34%, in fondo al listino la Juventus che cede l’1,85%.Stabile l’euro sul dollaro, 1,1365.Previsti in giornata diversi dati macroeconomici, tra cui il pil Usa.