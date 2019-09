Mercati Borse positive dopo il nuovo Qe della Bce

di Michela Coricelli Le borse europeo reagiscono bene, ma non in modo omogeneo al nuovo "Quantitative easing" della Banca centrale europea. Chiude in netto rialzo Milano che guadagna lo 0,88%, Parigi e Francoforte in rialzo dello 0,4%, mentre Londra - dopo una seduta in gran parte negativa - guadagna appena lo 0,09%.Effetto evidente delle decisioni della Bce si avverte sullo spread: il differenziale tra Btp italiano e Bund tedesco cala a 139 punti base con rendimento del nostro decennale allo 0,83%.A Piazza Affari l'indice del comparto bancario segna un rialzo dell'1,20%. Il titolo migliore, tra i bancari, Unicredit a +2,08% seguito da Banco Bpm a +2%. Wall Street procede positiva con il Dow Jones a +0,40% e il Nasdaq a +0,61%.L'euro si scambia a 1,1075 sul dollaro e recupera un po' di terreno.