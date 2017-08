​Borse sottotono. In rialzo euro e oro

Condividi

di Sabrina Manfroi Nessuna indicazione di politica monetaria dal meeting dei banchieri centrali di Jackson Hole. Le Borse europee proseguono in calo, orfane di Londra chiusa per festivita'. In deciso rialzo la fiducia dei consumatori in agosto, quella delle imprese sale ai massimi dal 2007. Milano resta negativa, -0,18%, Parigi e Francoforte segnano -0,50%. In coda al listino di Piazza Affari Leonardo -1,25%, Tenaris -1,15% . Sul fronte opposto Intesa e Mediolanum salgono dello 0,48%. .L'euro si rafforza a 1,1934, in rialzo anche l'oro, a 1.297 dollari l'oncia.