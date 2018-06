Mercati Borse spaventate, sale lo spread

di Paolo Gila Seduta negativa per tutte le borse, intimorite dalla guerra commerciale, dall’attesa dell’esito della riunione dell’Opec e dalle incertezze politiche europee. In questo clima gli investitori si sono alleggeriti soprattutto dei titoli automobilistici, che in ogni listino hanno perso terreno. A Milano le vendite hanno colpito anche le banche e così il Ftse Mib in chiusura ha segnato – 2 e 02%. Londra ha ceduto lo 0,90%, Parigi l’1 e 05% e Francoforte l’1 e 44 %. Sul versante dei titoli di stato lo spread si è alzato a 240 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 73% mentre sul mercato dei cambi l’euro viaggia intorno a quota 1 e 16 contro dollaro.