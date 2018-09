Ancora in calo lo spread, bene Piazza Affari

di Paolo Gila Avvio in progresso per Piazza Affari (+0,45% in apertura) salvo poi ridimensionare i guadagni in pochi minuti (+0,16% alle 9 e 10). In forte calo lo spread, che scende a 227 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 69%. Poco mosse le altre borse europee con Parigi e Francoforte in leggero progresso e Londra in sottile calo. Sul mercato dei cambi l’euro si rafforza e incrocia il dollaro a 1,16 e 30.