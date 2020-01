Mercati Borse su nuovi massimi. Bene Milano

di Sabrina Manfroi Ancora mercati in rialzo dopo l'allentarsi delle tensioni in Medio Oriente: Milano guadagna lo 0,77%, Francoforte sale dell'1,3% sostenuta dalla produzione industriale, in leggero rialzo Londra e Parigi mentre Wall Street tocca nuovi record. Si sgonfiano le quotazioni di petrolio, a 65 dollari il Brent e oro, sotto i 1.550 dollari l'oncia. Scende anche lo spread che si porta a 159 punti base il rendimento decennale e' all'1,37%. A Piazza Affari corre Banco Bpm, +5,4%, sweguita da Azimut +4,95%, Finecobank +3,7% Ubi +3,2%. Vendite sui petroliferi, Saipem arretra del 2,18%. Sul fronte cambi euro a quota 1,11 sul dollaro.