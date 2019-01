Napoli, 11enne raccoglie petardo che esplode: dita amputate

Un 11enne ha raccolto un petardo che gli è esploso tra le mani. E' accaduto a Villaricca, in provincia di Napoli. Il ragazzino ha subito l'amputazione di tutte le dita e di parte della mano destra. Il minorenne, secondo una ricostruzione dei carabinieri, avrebbe raccolto il petardo in via Marconi. Soccorso da alcuni passanti, è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Giugliano, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico.