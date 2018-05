Bracciano, pullman con scolaresca esce fuori strada: nessun ferito

Un pullman con a bordo una scolaresca in gita - 35 bambini e 4 insegnanti - è uscito fuori strada per cause da accertare in via di Tragliatella, nella zona di Bracciano. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco: tutti i passeggeri sono stati soccorsi e fatti scendere; nessuno ha riportato ferite e contusioni evidenti.