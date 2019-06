​Brasile, Bolsonaro propone moneta unica con l'Argentina Lo ha proposto dopo avere incontrato a Buenos Aires il presidente argentino, Mauricio Macri

Bolsonaro (sin.) e Macri (Ansa)

Il Brasile vorrebbe condividere la moneta con l'Argentina, quale primo passo verso un'unione monetaria sudamericana. Lo ha proposto il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, dopo avere incontrato a Buenos Aires il presidente argentino, Mauricio Macri."Una famiglia inizia con due persone", ha detto Bolsonaro, secondo quanto riportato dall'Agencia Brasil. Per Bolsonaro, il Brasile avrebbe "molto più da vincere che da perdere" con una moneta unica, che potrebbe agire anche "da freno per avventure socialiste in Sud America".La Banca centrale del Brasile ha però smentito di avere piani per un'unione monetaria con l'Argentina, secondo una dichiarazione riportata dal quotidiano Folha di San Paolo.