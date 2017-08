Brasile: affonda nave passeggeri, almeno 7 morti

Il fiume Xingu

Una nave passeggeri con 70 persone a bordo è affondata nel fiume Xingu, nel nord del Brasile. Sono almeno 7 i morti accertati ma ci sono decine di dispersi. Ancora ignote la cause del naufragio.Venticinque persone sono riuscite a nuotare fino alla sponda, secondo i servizi di emergenza dello Stato del Pará. La nave era salpata lunedì notte da Santarem ed era diretta a Vitoria do Xingu. Nel nord del Brasile non ci sono grandi strade e usare la nave come mezzo di trasporto è molto comune.Il fiume Xingu nasce nello Stato del Mato Grosso e attraversa lo Stato del Pará, sboccando vicino alla foce del fiume Rio delle Amazzoni, del quale è un affluente di destra.