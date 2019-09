Il rogo è avvenuto a Badim, nel distretto dello stadio Maracanà Brasile, undici morti nell'incendio di un ospedale Al momento del disastro erano oltre 100 i pazienti ricoverati

Undici morti nell'incendio in un ospedale di Rio de Janiero. Il rogo è avvenuto nell'ospedale di Badim, nel distretto di Maracanà, vicino all'omonimo stadio.L'incendio, iniziato ieri sera, probabilmente è stato innescato da un corto circuito. Al momento del disastro, erano oltre 100 i pazienti ricoverati che sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco e da diverse ambulanze.I Vigili del Fuoco sono riusciti a domare le fiamme in poche ore, ma i pompieri hanno poi trascorso la notte a cercare i corpi fra le macerie. Scene di caos durante l'evacuazione delle vittime, con pazienti che hanno atteso le ambulanze su materassi piazzati in strada. Almeno 90 pazienti sono stati trasferiti in altri ospedali.