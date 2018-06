Mondiali Russia, gruppo E Brasile 1°: ottavi col Messico. Anche la Svizzera qualificata Cresce la Selecao, che stende la Serbia (eliminata) con un gol per tempo: apre Paulinho, raddoppia Thiago Silva. Fanno festa anche gli elvetici (sfideranno la Svezia), rimontati due volte da un orgoglioso Costarica

Brasile primo, Svizzera seconda: questi i verdetti del gruppo E, che si chiude con la meritata vittoria della Selecao contro la Serbia (2-0) e il divertente e giusto 2-2 tra elvetici e Costarica. Verdeoro agli ottavi contro il Messico (lunedì 2 luglio a Samara), per Dzemaili e compagni c'è invece la Svezia (martedì 3 a San Pietroburgo).Lo stadio dello Spartak Mosca ospita l’ostico confronto con la Serbia per il Brasile. Che parte guardingo e impiega un po’ a prendere le misure alla squadra di Krstajic. Di Neymar la prima minaccia a Stojkovic. Poi Gabriel Jesus si vede cancellare la conclusione da Milenkovic. Al 36’ verdeoro avanti grazie allo splendido lancio di Coutinho per l’inserimento di Paulinho bravo ad alzare uno squisito pallonetto. A inizio ripresa Stojkovic ipnotizza in uscita Neymar in fuga verso la rete. Passato il pericolo la Serbia accelera e mette in seria difficoltà i brasiliani per qualche minuto. Alisson male sul cross di Rukavina, Mitrovic se la trova sulla testa ma indirizza verso Thiago Silva a protezione della linea di porta. Ljajic cerca più volte senza fortuna il varco giusto. Il colpo di testa troppo centrale di Mitrovic, facile per Alisson, chiude il momento top serbo. Al 68’ corner per i verdeoro: Neymar trova il perfetto inserimento di Thiago Silva che di testa fa 2-0. Da qui in avanti il Brasile rischia di dilagare, con Neymar sempre alla ricerca, senza fortuna, del gol. Proprio all’ultimo istante Stojkovic è bravissimo a chiudergli la porta in faccia.Al Nizhny Novgorod Stadium, avvio a tutto gas dei centroamericani che mettono in un angolo gli elvetici (chiaramente sorpresi) costruendo quattro nitide palle-gol, inclusi due legni, in appena venti minuti. Al 6’ un grande Sommer nega il vantaggio a Campbell (sinistro) e pochi secondi dopo si ripete, aiutato dal palo, sul colpo di testa di Borges. Il numero uno di Petkovic neutralizza a terra anche il tentativo di Gamboa, poi deve ringraziare la dea bendata che fa stampare sulla traversa interna, con la sfera che rimbalza poco oltre la linea, la randellata di Colindres (10’). Il tambureggiamento però non è ancora finito e al 19’ arriva un altro volo salvarisultato sul mancino incrociato di Oviedo. Ma siccome il calcio è strano, dopo aver ripetutamente barcollato, alla prima vera sortita offensiva la Svizzera colpisce (31’): cross dalla destra di Lichtsteiner, perfetta sponda aerea di Embolo per Dzemaili che da pochi passi timbra di potenza. Prima dell’intervallo l’ex juventino Lichtsteiner, diffidato, rimedia un giallo pesante che gli costerà gli ottavi di finale.Ripresa. Ci prova subito Campbell (48’): posizione invitante ma conclusione svirgolata. Al 56’ strameritato pareggio del Costarica (prima rete in questa edizione dei Mondiali): la firma è di Waston con un imperioso stacco da corner. Finale pirotecnico. Il neo entrato Drmic centra il palo di testa (78’), ma sono le prove del 2-1 realizzato all’88’ proprio dall’attaccante del Borussia M’gladbach con un piatto da centro area (assist Zakarias) su cui Navas non può nulla. Nel recupero entra in scena l’arbitro francese Turpin: con il Var toglie un primo rigore (91’) assegnato al Costarica (c’era un precedente fuorigioco), ma ne concede un altro al 92’ (fallo Zakaria): dal dischetto va Ruiz che calcia sulla traversa, ma è baciato dalla buona sorte visto che il pallone rimbalza beffardo sulla schiena di Sommer e finisce nel sacco. Tutti soddisfatti al triplice fischio: la Svizzera prosegue la sua avventura iridata (sfiderà la Svezia negli ottavi), il Costarica torna a casa con un punto nel sacco e l’onore delle armi per la bella prestazione.