Nella notte interrogati moglie e un poliziotto Brasile, polizia conferma che corpo trovato è dell'ambasciatore greco Gli investigatori hanno trovato del sangue su un divano all'interno della casa di Rio dove il diplomatico e la moglie stavano in questi giorni

E' dell'ambasciatore greco in Brasile, Kyriakos Amiridis, il corpo trovato all'interno di un'auto data alle fiamme, alla periferia nord di Rio De Janeiro. La conferma arriva dalla Polizia Civile Brasiliana dopo l'esame del Dna. Amiridis era scomparso tre giorni fa: era partito da Brasilia in direzione Rio per le tradizionali celebrazioni del Capodanno sulla spiaggia di Copacabana. L'ultima volta era stato visto proprio nella città di Nova Iguacu, alla periferia di Rio, dove poi è stata ritrovava l'auto.Il giornale brasiliano 'O Globo' rivela intanto alcuni dettagli: gli inquirenti hanno interrogato nella notte un poliziotto e hanno poi sentito la moglie dell'ambasciatore, Françoise Amiridis, nel tentativo di capire se ci sia un suo coinvolgimento. Sempre secondo 'O Globo', inoltre, gli investigatori hanno trovato del sangue su un divano all'interno della casa di Rio dove il diplomatico e la moglie stavano in questi giorni. Il poliziotto interrogato farebbe parte di una Unità di polizia pacificatrice, cioè quelle che si occupano della pacificazione delle favelas. Al vaglio degli inquirenti, poi, ci sono anche le immagini delle telecamere di sicurezza del condominio di Nova Iguacu dove il diplomatico ha una casa. In una deposizione resa alla polizia giovedì pomeriggio, la moglie dell'ambasciatore ha raccontato che lunedì il marito si trovava a casa, quando ha detto che stava uscendo senza rivelare dove andasse, e ha dichiarato che da allora non ha più avuto contatti con lui.Avvocato formatosi all'università Aristotele di Salonicco, Amiridis è solito trascorrere alcuni periodi a Rio, dove la sua famiglia ha una casa. Ha cominciato la carriera diplomatica nel 1985 e, prima di essere ambasciatore a Brasilia, lo è stato in Libia fra il 2012 e il 2016. Il diplomatico, che è stato console di Grecia a Rio de Janeiro dal 2001 al 2004, aveva assunto l'incarico di ambasciatore a Brasilia all'inizio del 2016. Il suo rientro a Brasilia era atteso per il 9 gennaio.