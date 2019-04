Il Brent sfonda i 75 dollari al barile. Salta la fusione Commerzbank-Deutsche bank

di Fabrizio Patti Il petrolio continua a salire: il Brent, il greggio del mare del Nord, è scambiato a 75,5 dollari al barile, in salita di poco più dell'1% rispetto a ieri. Alla vigilia della pausa pasquale era di poco sopra i 71 dollari. A Piazza Affari i titoli energetici, che due giorni fa avevano segnato forti salite e ieri avevano visto una correzione al ribasso, oggi sono mediamente attorno alla parità, con l'indice Ftse All Share Oil & Gas che guadagna lo 0,04%. A Milano l'indice Ftse Mib guadagna lo +0,18%, grazie alla crescita del settore viaggi e a quello delle vendite al dettaglio. IN negativo soprattutto i titoli legati alle materie prime. Sul mercato principale spicca la risalita di Juventus: +4,50% dopo i cali seguiti all'eliminazione dalla Champions League. In positivo anche Azimut (+1,74%) e Saipem (+1,65%). Peggiori titoli Tenaris, -1,29%, e Pirelli, -0,6%. Le altre borse europee vedono scendere Londra, -0,27%, e Parigi, -0,15, mentre Francoforte è piatta. Sul mercato tedesco fa discutere la nota di Commerzbank (-2,03%) e Deutsche Bank (+0,43%), nella quale le due banche hanno confermato le indiscrezioni di stampa sul fallimento delle trattative per la fusione. Questa mattina il bollettino economico della Bce ha scritto che "un ampio grado di accomodamento monetario resta necessario" nell'ottica di uno "stabile percorso dell'inflazione verso livelli inferiori ma prossimi al 2 per cento nel medio termine". La Bce avverte che il mancato aggiustamento del disavanzo strutturale in Italia e in altri Paesi dell'Eurozona li indebolisce, specie in vista di un rallentamento dell'economia e questo "puo' avere conseguenze sulla capacita' di tenuta dell'intera area dell'euro". Un annuncio circa il perdurare di una monetaria accomodante è arrivato nella notte dalla banca centrale giapponese. La borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo di mezzo punto, giù invece di oltre 2 punti Shanghai, per i timori che il governo allenti gli stimoli all'economia. Ieri Wall Street ha chiuso in leggero ribasso rispetto al record del giorno precedente di S&P 500 e Nasdaq. Ma sono arrivate trimestrali sopra le attese per Microsoft, utili per quasi 9 miliardi di dollari; e per Facebook: 3,8 miliardi di utile nel trimestre, un dollaro per ognuno degli utenti attivi, nonostante l'accantonamento di ben 3 miliardi di dollari per far fronte alle inchieste legate alle violazioni della privacy. Sotto le attese invece i risultati di Tesla.