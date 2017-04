Brescia, un fermo per l'omicidio del 21enne di origine colombiana A Yaisy Bonilla non erano piaciuti alcuni apprezzamenti rivolti dall'aggressore alla sua fidanzata. Dopo essersi allontanato, l'omicida è tornato nato davanti al locale e ha sfogato la sua rabbia con una coltellata all'addome del giovane, deceduto dopo un delicato intervento chirurgico

La squadra mobile della questura di Brescia ha effettuato un fermo per l'omicidio del ventunenne colombiano, accoltellato ieri mattina all'alba all'esterno di una discoteca di Brescia. Si tratta di un italiano di 23 anni con piccoli precedenti che ha ammesso di aver sferrato la coltellata mortale. Vittima e aggressore non si conoscevano.Yaisy Bonilla, 21enne di origine colombiana, è morto nel reparto di terapia intensiva della clinica poliambulanza di Brescia. Le sue condizioni erano apparse subito disperate e i medici lo avevano sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'addome. E' stato un litigio nato per qualche frase di troppo indirizzata alla sua fidanzata a scatenare l'aggressione mortale. Bonilla, qualche precedente alle spalle e in Italia da quando aveva nove anni, è stato colpito a pochi passi dall'ingresso del Disco Volante, unico locale di Brescia a spegnere la musica alle sei del mattino. La vittima non ha però trascorso la nottata nella discoteca, stava passando in zona con la fidanzata, come hanno confermao anche i proprietari del locale, un club multi culturale dove per entrare è necessario essere registrati. Un lungo elenco di soci che comprende anche i due fidanzati, che l'altra sera si sono fermati all'esterno con un amico. E' qui che l'aggressore avrebbe speso qualche apprezzamento nei confronti della fidanzata del colombiano, il quale lo avrebbe invitato ad allontanarsi. L'aggressore, dopo aver fatto come gli era stato chiesto, è tornato per dar sfogo alla sua rabbia: una coltellata all'addome a Yaisy Bonilla che non ha perso i sensi tanto da arrivare a chiedere alla fidanzata di chiamare i soccorsi.