2020/01/04 12:14

Vittima aveva 35 anni Brescia. Rissa in campo rom, fermato 28enne che ha travolto e ucciso il cognato La zona è stata presidiata per tutta la notte dalle forze dell'ordine. Il prefetto ha convocato per martedì una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per affrontare la vicenda

E' stato arrestato alle 5 di questa mattina Renat Hadzovic, 28 anni, accusato di aver investito e ucciso ieri a Brescia il cognato Omar Ghirardini. La vittima, 35 anni, era padre di sei figli. Alla base dell'omicidio ci sarebbe una rissa scoppiata all'interno di un campo nomadi.



Ghirardini aveva dato avvio a una lite perchè non era stato invitato a una festa e avrebbe sfregiato con un coltello i tre cognati, fratelli della moglie. I campi nomadi sono stati presidiati per tutta la notte dalle forze dell'ordine. Il prefetto di Brescia, Attilio Visconti, ha convocato per martedì una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per affrontare la vicenda.

