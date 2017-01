ITALIA

2017/01/12 11:15

In un palazzo in piazza Vittoria Brescia, trovata donna decapitata nella tromba delle scale Al momento non si esclude alcuna ipotesi, e tra queste anche il gesto volontario. La lesione potrebbe essere stata provocata dall'urto contro una ringhiera

Condividi Non abitava nel palazzo dove è stata trovata la 56enne rinvenuta decapitata nella tromba delle scale di un edificio di Piazza Vittoria a Brescia. Potrebbe essere entrata nello stabile per ripararsi dal freddo e, a quanto ricostruito, viveva una difficile situazione familiare. Appare sempre più sicuro che sia precipitata dal decimo piano, ma non è stata ancora chiarita la dinamica dell'accaduto.



Al momento non si esclude alcuna ipotesi, e tra queste anche il gesto volontario. La lesione potrebbe essere stata provocata dall'urto contro una ringhiera. Il fatto sarebbe accaduto tra l'una e le quattro della notte scorsa.





