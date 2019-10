Mercati Accordo Brexit, le borse frenano

Dopo un’iniziale fase di euforia, seguita alla notizia dell'accordo sulla Brexit, le borse europee rallentano il passo e chiudono in territorio negativo, con l'eccezione di Londra, +0,20%. Milano -0,23%, Parigi -0,42%, Francoforte -0,12%. Rallenta anche Wall Street dopo un avvio in rialzo, il DJ è fermo. A pesare i timori che il parlamento britannico chiamato sabato a ratificare l'intesa, non approvi il documento.Spread ai minimi dal maggio 2018, 130 punti base, euro che si rafforza sia sulla sterlina a 0,8670, che sul dollaro a 1,1125. A Piazza Affari maglia rosa Leonardo, +2,12, giù Pirelli -2,53%.