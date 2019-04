Londra Brexit. Apertura May a Corbyn, sottosegretario lascia Prime dimissioni nel governo, i media evidenziano spaccatura Tory. Moscovici: con No-deal il Regno Unito diventerebbe uno Stato terzo, quindi controlli alle dogane da un giorno all'altro

Following yesterday’s cabinet, this morning I’ve been to Downing Street & resigned my position as UK Govt Minister for Wales & Govt Whip. I’m grateful to the PM for the opportunity to serve as a Minister since 2017 & will continue to serve my constituents from the backbenches. pic.twitter.com/W15xS4cOBP — Nigel Adams MP (@nadams) 3 aprile 2019

Prime dimissioni nel governo May dopo l'apertura della premier a un dialogo col leader laburista Jeremy Corbyn per un possibile compromesso verso una Brexit più soft.A lasciare è, sottosegretario al dicastero per il Galles. L'euroscettico Daily Telegraph, intanto, evidenzia e incoraggia la spaccatura in casa Tory, notando come la svolta di Theresa May - pur approvata alla fine ieri da 17 ministri contro 4 - sia passata solo dopo il rifiuto della premier di accettare la soluzione No Deal, sostenuta inizialmente da "14 ministri".Il leader dei laburisti, Jeremy Corbyn, ha accolto con la favore l'apertura delle premier britannica, Theresa May, a un complesso sulla Brexit. Nel question time alla Camera dei Comuni Corbyn ha giudicato "benvenuta" la volontà di May di "scendere a compromessi". "Non vedo l'ora di incontrarla più tardi", ha affermato.In caso di Brexit senza accordo l'Unione Europea intende condurre controlli "rigorosi" alle dogane. Lo ha annunciato il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, in una conferenza stampa per presentare i piani d'emergenza dell'Ue. "Preferisco dei controlli rigorosi e file di camion a una crisi sanitaria o traffici illegali", ha detto Moscovici: "la sicurezza degli europei sarà la nostra priorità assoluta". "Nel settore doganale e fiscale, una Brexit senza accordo significherebbe l'immediato ristabilimento dei controlli doganali sulle merci provenienti dal Regno Unito, nuovi moduli doganali da compilare per le società che commerciano con il Regno Unito e la necessità di riscuotere l'Iva sulle merci importato dal Regno Unito".Il commissario Ue ha ricordato che le dogane saranno un dei principali settori toccati da una Brexit senza accordo. "Il Regno Unito diventerebbe uno Stato terzo da un giorno all'altro: ci sarebbe un cambio giuridico istantaneo, radicale, molto sostanziale per Regno Unito, i nostri stati membri e le nostre imprese", ha detto Moscovici. Alle merci che "oggi circolano senza controlli né formalità doganali" tra le due sponde della Manica verrebbe applicato immediatamente il codice doganale europeo.