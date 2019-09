Prima visita del premier britannico in Lussemburgo Brexit, nessun passo avanti nell'incontro tra Johnson e Juncker Il presidente della Commissione Ue ha ricordato a Johnson che è responsabilità del Regno Unito presentare soluzioni legalmente funzionali che siano compatibili con l'accordo di ritiro. Resta lo scoglio del backstop al confine irlandese

Boris Johnson e Jean Claude Juncker

Condividi

Il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, ha detto al primo ministro britannico, Boris Johnson, che l'Unione Europea è pronta a negoziati a "alta velocità" sulla Brexit, ma gli ha ricordato che "non sono state ancora fatte proposte" per sostituire il backstop irlandese nell'accordo di ritiro."Il presidente Juncker ha ricordato che è responsabilità del Regno Unito presentare soluzioni legalmente funzionali che siano compatibili con l'accordo di ritiro", si legge in una dichiarazione della Commissione al termine del pranzo di lavoro tra Juncker e Johnson in Lussemburgo.Boris Johnson e Jean-Claude Juncker hanno ritenuto "necessario intensificare i colloqui" sulla Brexit, ha reso noto Downing Street. "I due leader hanno convenuto che è necessario accelerare le discussione e che presto si terranno incontri su base quotidiana".E' il primo incontro di Boris Johnson con il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, da quando è diventato premier lo scorso luglio. Nell'incontro, secondo fonti governative britanniche, Johnson avrebbe messo in chiaro che "lui rifiuterà, se offerta, ogni proposta di estensione", dei tempi della Brexit che, come è noto, il premier afferma che avverrà, con o senza l'accordo, entro il 31 ottobre.Negli ultimi giorni il premier britannico aveva espresso ottimismo sulla possibilità che si raggiunga un accordo con la Ue per mutare i termini dell'accordo negoziato da Theresa May, che Johnson ritiene inaccettabile. Ma in realtà a Bruxelles cresce la frustrazione per la mancanza di proposte concrete da parte di Londra. "Non ci sono indicazioni di una svolta", ha dichiarato alla dpa un diplomatico europeo. Da parte sua, in un'intervista trasmessa ieri da una tv tedesca, Juncker si è detto "no ottimista" sulla possibilità di trovare un accordo alternativo che sostituisca il "backstop", il meccanismo che dovrebbe impedire il risorgere di un confine 'duro' tra la Gran Bretagna e l'Irlanda dopo la Brexit.