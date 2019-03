Dimessi tre sottosegretari Brexit, il parlamento controlla. La stampa britannica: May umiliata Il Governo May è stato di nuovo battuto e questa volta sarà costretto a seguire, a partire dalla seduta di mercoledì, le indicazioni che saranno proposte dal Parlamento

Parlamento britannico (Ansa Epa/Mark Duffy)

In un voto straordinario a tarda notte, i parlamentari britannici hanno approvato un emendamento che conferisce al Parlamento il potere di gestire l'affaire Brexit e tenere i voti su varie opzioni. Una mossa definita dalla stampa britannica come un umiliante affronto al governo del primo ministro Theresa May.



Questo emendamento, adottato con 329 voti a 302, consente al Parlamento di tenere mercoledì una serie di voti indicativi sul modello che dovrà essere adottato per la Brexit.



Tra le opzioni su cui i deputati potrebbero esprimere il proprio parere: mantenimento del mercato unico, nuovo referendum o addirittura cancellazione dell'uscita dell'Ue.



Tre ministri, inoltre, si sono dimessi per sostenere il piano: Richard Harrington (Industria), Alterair Burt (Affari esteri) e Steve Brine (Salute).



La stampa britannica è severa dopo il voto dei parlamentari: "Il primo ministro umiliato da una ribellione tra i conservatori, mentre il governo si sta preparando per elezioni anticipate" scrive il Times. "Umiliazione per Theresa May che perde il controllo della Brexit a favore dei deputati Remainers (che vogliono rimanere nell'Ue, ndr") titola The Sun.