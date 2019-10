Media Regno Unito citano fonti di Downing Street Brexit, fonti Gb: niente accordo stasera, forse domani Negoziato tecnico continua fino al Consiglio europeo

Condividi

Il governo britannico esclude la chiusura di un accordo sulla Brexit a Bruxelles stasera, ma i negoziati tecnici proseguiranno a oltranza nelle prossime ore e fino all'inizio del Consiglio europeo.Lo riferiscono i media del Regno Unito citando fonti di Downing Street. Londra sembra peraltro ancora sperare che un testo d'intesa, almeno politico se non legale, possa essere definito nelle prossime ore, in tempo per il vertice Ue.L'accordo sulla Brexit dunque non sarà finalizzato questa sera. Lo hanno riferito due fonti anonime del governo britannico. I negoziati, spiega il Guardian, continueranno nelle prossime ore. In precedenza era filtrata l'indiscrezione che dava un aereo in stand-by per portare il premier britannico, Boris Johnson a Bruxelles. Le fonti non hanno confermato un eventualeviaggio di Johnson domani, ma aggiunto che il premier potrebbe recarsi presto nella capitale belga.Lasciando la riunione degli ambasciatori dei 27 a Bruxelles, il caponegoziatore Ue, Michel Barnier si è limitato a rispondere "Stiamo lavorando, stiamo lavorando", a chi chiedeva a che punto fosse il negoziato. Il tavolo tecnico tra gli sherpa è ancora in corso, fanno sapere fonti Ue, sottolineando che uno dei nodi della trattativa resta la modalità della riscossione dell'Iva in Irlanda del Nord.