Domani riunione di gabinetto Brexit. Governo in rivolta contro la May. Pronta l'ex ministro Nicky Morgan, pro-Ue La premier May è sempre più isolata, in patria e a Bruxelles. Ha tentato due volte, non riuscendoci, di far approvare il suo accordo con l'Ue dal Parlamento di Westminster. Il ministro delle Finanze, Hammond: "Cambiare primo ministro non ci aiuterebbe"

Governo britannico in rivolta contro Theresa May: diversi ministri vogliono un leader ad interim per completare il processo della Brexit, scrivono i giornali di Londra. Secondo il "Sunday Times", almeno sei ministri importanti vogliono che il suo vice, David Lidington, prenda la guida dell'esecutivo fino a quando non ci saranno le elezioni formali. Le tensioni, scrive il giornale, sfoceranno nella riunione di gabinetto programmata per domani quando i ministri minacceranno le dimissioni in massa se la May non lascerà la poltrona da primo ministro.Michael Gove, un esponente di punta del movimento pro-Brexit nel referendum del 2016, e il ministro degli Esteri Jeremy Hunt sono gli altri nomi che riscuotono un certo consenso tra i colleghi per la sostituzione della May. La premier è diventata sempre più isolata negli ultimi mesi, in patria e a Bruxelles. Ha tentato due volte, non riuscendoci, di far approvare il suo accordo con l'Ue dal Parlamento di Westminster.I suoi colleghi del Partito conservatore le danno la responsabilità dello stallo nella Camera dei Comuni. Anche il "Telegraph" e il "Daily Mail" parlano della rivolta contro la premier. Il "Telegraph" segnala l'ex ministro all'Istruzione Nicky Morgan, pro-Ue, come possibile successore della May che potrebbe subentrare ai negoziati sulla Brexit e alla leadership dei conservatori ricompattando il partito.Queste ipotesi hanno radici nel suo ruolo nel redigere il cosiddetto Compromesso di Malthouse per la Brexit, insieme a una coalizione di Brexiteers e alti parlamentari che hanno fatto una campagna per rimanere nell'Ue. Morgan è stata un forte sostenitore della campagna Remain, ma ha avvertito: "L'umore duraturo nel paese è 'andare d'accordo' e la pazienza da tutte le parti sta scadendo"."Non si tratta del primo ministro o di un altro individuo. Si tratta del futuro del nostro paese. Cambiare primo ministro non ci aiuterebbe". Così il ministro delle Finanze britannico, Philip Hammond, ha risposto in un'intervista a Sky News alle domande sulle voci raccolte dai media relative a pressioni interne al partito conservatore su Theresa May perché si dimetta da premier in cambio, secondo alcune ricostruzioni, dell'appoggio al suo piano per la Brexit.