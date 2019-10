Bruxelles Brexit, media: verso accordo Ue per rinvio a 31 gennaio

L'Ue sarebbe pronta a concedere alla Gran Bretagna un rinvio fino al 31 gennaio per la Brexit: lo afferma l'agenzia Reuters riferendosi a fonti diplomatiche, secondo le quali gli altri 27 Paesi membri sarebbero vicini ad un'intesa in questo senso, che sarà presentata domattina a Bruxelles.Ma se il parlamento britannico dovesse ratificare l'accordo con l'Ue, l'uscita del Regno Unito dall'Ue dovrebbe essere possibile anche prima della fine di gennaio.Attualmente, la scadenza per la Brexit è fissata al 31 ottobre, ma il premier Boris Johnson è stato obbligato da Westminster a chiedere un proroga di tre mesi.