Regno Unito Brexit, parlamento boccia calendario lavori Johnson

Il Parlamento britannico ha bocciato il calendario accelerato dei lavori per l'approvazione della legge sulla Brexit proposta dal premier Boris Johnson (322 no e 308 si'). Con la votazione, il divorzio dall'Ue è di nuovo a un bivio: non avverrà entro il 31 ottobre come vorrebbe Johnson. Il premier conservatore aveva inoltre dichiarato che in caso di bocciatura avrebbe convocato le elezioni anticipate.Prima della decisione sul calendario, con 329 voti a favore e 299 contrari era arrivato il primo via libera della Camera dei Comuni alla legge attuativa della Brexit.Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato "una pausa" nel processo di approvazione della legge sulla Brexit dopo lo stop imposto alla Camera dei Comuni su un iter sprint. Johnson ha elogiato la Camera per l'approvazione in prima lettura della legge, ma ha deplorato la frenata sui tempi. E ha aggiunto di voler attendere ora che sia Bruxelles a prendere una decisione sull'eventuale concessione di una proroga oltre il 31 ottobre, senza negoziarla. "Comunque usciremo dall'Ue e usciremo con questo accordo", ha concluso.