Il presidente del Consiglio europeo Brexit, Tusk: breve proroga possibile ma con ok Comuni ad accordo

Sulla Brexit "alla luce delle consultazioni che ho condotto negli ultimi giorni credo che una breve proroga sia possibile, ma condizionata a un voto positivo alla Camera dei comuni".Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, in una dichiarazione sulla Brexit, in risposta alla lettera di Theresa May nella quale chiede un rinvio della Brexit al prossimo 30 giugno.Domani dunque Tusk proporrà ai capi di stato e di governo che si riuniranno a Bruxelles di concedere un breve rinvio della Brexit, a condizione che la Camera dei Comuni britannica approvi la prossima settimana l'accordo di ritiro che ha già bocciato due volte.Il primo ministro britannico Theresa May farà un breve discorso alla nazione dalla sua residenza ufficiale di Downing Street al numero 10. Lo riporta il canale televisivo Itv secondo cui la May spiegherà la sua decisione al paese di non chiedere una proroga piu' lunga dell'articolo 50 per non tradire il mandato affidato dal popolo britannico nel giugno del 2016 di arrivare a una Brexit. Nel corso delle ultime ore la May avrebbe incontrato solo i suoi ministri favorevoli a un breve rinvio ma evitato di includere nella discussione i ministri favorevoli a un rinvio più lungo."Pare che la stessa premier May abbia anticipato che non parteciperanno alle elezioni Europee. La prospettiva dovrebbe essere quella di una proposta britannica di differimento della data dell'accordo ma contemporaneamente di non partecipazione alle Europee". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte incontrando gli studenti alla Luiss nelle conversazioni su "Europa e futuro".