Brianza, uccide madre e nonna e poi si suicida L'uomo, 28 anni, aveva problemi psichici

Condividi

Tre cadaveri sono stati trovati nella tarda serata di ieri in Brianza in un'abitazione di Giussano, in via Negri. Si tratta di una 88enne, Paola Parravicini, della figlia 58enne Marina Cesana, e del figlio di quest'ultima Alessandro Turati, di 28 anni. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri sarebbe stato proprio lui a uccidere la madre e la nonna e poi a togliersi la vita. Il giovane aveva problemi psichici e ha ferito con un'arma bianca le due donne: la più anziana al collo e al volto, mentre la madre al volto e al torace; poi si è inferto dei tagli alle braccia e ai polsi, come rilevato sul cadavere.A chiamare i soccorsi è stata una vicina di casa, preoccupata perché da tempo non riusciva a mettersi in contatto con la signora anziana. Sono quindi intervenuti carabinieri e vigili del fuoco che hanno però dovuto forzare la porta per entrare, ma quando ci sono riusciti si sono trovati davanti la tragica scena: tutti e tre, secondo le prime informazioni, sono morti per dissanguamento. Le donne sarebbero state uccise nel sonno e nei minuti successivi sarebbe avvenuto il suicidio. Pochi dubbi sul fatto che l'autore sia il 28enne Alessandro Turati, che si sarebbe inferto poi da solo delle coltellate mortali vicino alla porta di casa.Barba molto lunga, cappotto nero lungo anche d'estate, soprannominato 'il baffo'. Così alcuni residenti di Paina di Giussano hanno descritto Alessandro Turati, 28 anni. "Lo vedevo passeggiare qui in giro, mi sembrava un po' strano - ha raccontato un abitante del quartiere - aveva la barba lunga fino al petto e teneva sempre addosso questo cappottino nero lungo fino ai piedi, anche d'estate". "Era un po' strano" ha aggiunto. Più prudenti i vicini di casa di Turati, di sua mamma Monica Cesena, 58 anni e della nonna Paola Parravicini, di 88. "Una famiglia esemplare, non so cosa dire", ha affermato un'anziana prima di allontanarsi per andare a fare la spesa. "Siamo sconvolti, sono venuta a trovare mia madre ieri, non abbiamo sentito nulla" ha spiegato una ventenne la cui famiglia risiede nel palazzo della tragedia. "Erano una famiglia per bene, i miei conoscevano bene la mamma di lui, persona splendida".