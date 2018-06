Nella zona archeologica di Kamarina Brucia riserva nel Ragusano, evacuato Club Med Il vento di scirocco ha favorito il diffondersi delle fiamme, turisti in fuga dalle strutture ricettive, in opera vigili del fuoco e Canadair

Immagine di repertorio (Foto Vigili del Fuoco)

Condividi

Un incendio si è sviluppato nella zona dell'antica città-stato di Kamarina, una riserva del Ragusano tra le località di Scoglitti e Santa Croce, dove insistono tra l'altro un paio di villaggio turistici: il Club Med e l'ex Kastalia.L'incendio è alimentato dal forte vento di scirocco che non aiuta l'opera dei numerosi vigili del fuoco intervenuti. All'opera anche un elicottero dei pompieri di Catania ed è stato chiesto l'intervento anche dei Canadair.Per motivi precauzionali si sta procedendo a evacuare gli ospiti del Club Med e dell'intero sito. Molti turisti sono andati in spiaggia per mettersi al riparo.I settecento ospiti del Club Med di Kamarina sono stati trasferiti in una struttura vicina, l'Athena Resort. "Sono stati prontamente accolti dalla nostra struttura - conferma Giovanni Occhipinti, titolare del resort - rifocillati e confortati. Sono state fornite delle stanze per i bambini. Non ci sono situazioni di criticità e non c'è alcuna preoccupazione. A quanto mi risulta è stata intaccata solo una piccola parte del bosco del club, ma credo che gli ospiti verranno fatti rientrare nella struttura già in serata".L'energia elettrica, all'interno del Club Med, a scopo precauzionale è stata interrotta. Nella fase più delicata dei soccorsi, gli ospiti sono stati in un primo momento accompagnati nella spiaggia del villaggio turistico a garanzia della loro incolumità. Sarebbe stata leggermente danneggiata anche una delle officine al servizio del Club Med, ma nessun danno alla struttura.