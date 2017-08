Allarme terrorismo Bruxelles, la polizia spara su auto che non si ferma al posto di blocco. Rischio esplosivo a bordo Il guidatore è stato arrestato, isolata la zona a Molenbeek

Torna la paura terrorismo a Bruxelles. La polizia belga ha sparato contro un auto, una Citroen Picasso con targa tedesca, nel quartiere di Molenbeek, culla della cellula jihadista degli attentati di Parigi e della capitale belga.Il guidatore è stato arrestato. Poco prima aveva gridato di avere dell'esplosivo a bordo.Secondo la rete Rtl l'uomo non si è fermato ad un posto di blocco e si è schiantato su un'auto della polizia. La zona è stata isolata per ragioni di sicurezza in attesa dell'arrivo degli artificieri.