Budapest, battello pieno di turisti si ribalta dopo scontro: 7 morti e molti dispersi

E' salito ad almeno sette morti e 21 dispersi il bilancio dell'affondamento di una nave da turismo con a bordo 33 passeggeri sudcoreani e due membri d'equipaggio ungheresi scontratasi con un'altra imbarcazione nel fiume Danubio, in centro a Budapest.Il portavoce del servizio delle ambulanze ungherese, Pal Gyorfy, ha precisato che altre sette persone sono state ricoverate in ospedale in condizioni stabili. A complicare i soccorsi, le forti correnti nel fiume e la pioggia. Secondo i media locali, una delle persone salvate è stata trovata a quasi tre chilometri rispetto a dove la nave era ormeggiata all'altezza del parlamento di Budapest. Nelle ricerche dei dispersi sono impegnati anche i militari e i sommozzatori. Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha chiesto di dispiegare tutte le risorse disponibili per il salvataggio.Secondo i media ungheresi, il battello chiamato "Hableany" (la Sirena) era ormeggiato vicino al parlamento della capitale ed è stato colpito da un'altra barca. C'era stato un temporale e il fiume era in piena e la barca si è ribaltata.