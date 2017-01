Raggi: nulla da temere. Grillo: non ti aiuterò per sempre Bufera sul Campidoglio, scoppia caso-microspie. Romeo: io e Virginia sapevamo. Pm: mai intercettati L'ex capo delle segreteria politica della sindaca, Salvatore Romeo, dice "io e Virginia sapevamo delle cimici in Comune dal secondo giorno di governo della citta'". E spiega che per non essere intercettati venivano portati a fare briefing sul tetto del Campidoglio. Frongia: non ho segreti

L'Epifania non si porta via tutte le polemiche sulla giunta M5S di Virginia Raggi. Alla Befana si apre il caso delle microspie. In un'intervista a 'Il Messaggero', l'ex capo delle segreteria politica della sindaca, Salvatore Romeo, dice "io e Virginia sapevamo delle cimici in Comune dal secondo giorno di governo della citta'". Il timore che le conversazioni negli uffici venissero intercettate li avrebbe portati a fare briefing sul tetto del Campidoglio, come in una foto che alcuni mesi fa ritraeva i due. "Sul tetto ci saremo andati quindici volte - dice però Romeo -, quel giorno mangiavamo un panino, come sempre, poi è uscita fuori quella foto ed ecco che è scoppiato un caso"."Cimici? Magari ce le mettessero, così almeno capiscono che non abbiamo nulla da nascondere", risponde la sindaca ai giornalisti. E prosegue: "Sentirebbero al massimo qualche parolaccia", ironizza Raggi. E sul tetto del Comune "ci sono salita da quando ero all'opposizione perchè è bellissimo - dice -. Ci sono salita a mangiare anche con Romeo e con chiunque". "Come facevano a sapere delle cimici?", si chiede il presidente Pd e commissario romano Matteo Orfini.Romeo non spiega nell'intervista chi avrebbe dovuto mettere le cimici. Di solito quando si insedia una nuova amministrazione viene compiuta una bonifica degli uffici. La procura di Roma fa trapelare che nessuna attività di intercettazione ha riguardato gli uffici del Comune dopo l'insediamento della giunta Raggi.Altro tema dell'intervista al quotidiano il contenuto delle chat tra la sindaca, lo stesso Romeo, il vicesindaco Daniele Frongia e il capo del personale Raffaele Marra, contenute nelle carte dell'inchiesta che ha portato quest'ultimo in carcere per corruzione. "Se ci sono gli omissis nelle carte dell'inchiesta, tali devono rimanere, perchè non hanno rilevanza penale", dice Romeo, secondo il quale le parti coperte dai magistrati sarebbero a carattere personale. Raggi prima risponde ai cronisti che "decidera' la procura" se togliere gli omissis, poi assicura di non avere nulla da temere dal loro contenuto.Romeo ha lasciato la segreteria politica e Frongia il ruolo di vicesindaco a seguito dell'arresto di Marra, inquisito per vicende precedenti alla giunta Raggi. Entrambi erano considerati fedelissimi della sindaca. Sulla nomina di Romeo a capo della segreteria c'è un'inchiesta della Procura seguita ad un esposto dell'ex capo di gabinetto Carla Romana Raineri.Il leader del M5S, Beppe Grillo, a quanto si apprende da persone a lui vicine, sarebbe furioso per l'ennesimo scandalo che ha travolto il comune di Roma. E tuona: non l'aiuterò per sempre. Roberta Lombardi intanto torna all'attacco: il Codice ( appena coniato) non è garanzia di salvezza."Anche io sono salito sul tetto di Palazzo Senatorio, un paio di volte al massimo per qualche riunione, poi in un'altra occasione con una comitiva di giapponesi per un tour del Campidoglio", ma "delle cimici non ne so nulla". Cosi' l'ex vicesindaco di Roma Daniele Frongia che, intervistato da Messaggero e Corriere della Sera, spiega di non temere per il contenuto della chat con Salvatore Romeo, Raffaele Marra e la sindaca di Roma Virginia Raggi."Il mio cellulare è a disposizione della Procura e quindi dei magistrati. Non ho cancellato alcuna conversazione. Le conservo tutte sul mio cellulare, sono pronto a farle leggere agli inquirenti quando vogliono: non ho segreti", afferma Frongia. Quanto agli omissis, "non mi sembra che facciano parte dell'inchiesta della procura", e comunque non celano "niente di scandaloso".Sui pranzi con Marra e Romeo alla Terrazza Caffarelli, "se ne continua a parlare solo perche' c'è una foto che ci immortala, come se ce ne fossero stati chissà quanti. Invece si trattò di un unico episodio", dichiara Frongia.- La prima rigiuarda la legittimità di alcune nomine firmate dalla Raggi. La Procura è partita da un esposto dell'ex capo di Gabinetto Carla Raineri.- La seconda riguarda i rifiuti. L'ex assessore Paola Muraro è stata raggiunta da un avviso di garanzia.- La terza riguarda la corruzione. E' finito in manette per un episodio del 2013, uno dei più stretti collaborarori della Raggi, Raffaele Marra.