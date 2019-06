Si tratta dei consiglieri che si sono autosospesi Bufera procure, azione disciplinare per 4 togati del Csm

Condividi

Il Pg della Cassazione, Riccardo Fuzio, ha promosso l'azione disciplinare nei confronti dei quattro consiglieri togati del Csm, che si sono autosospesi, per la vicenda degli incontri con l'ex presidente dell'Anm Luca Palamara e i deputati del Pd Cosimo Ferri e Luca Lotti, sulla nomina del nuovo procuratore di Roma.I pm di Roma Luca Palamara e Stefano Rocco Fava rischiano il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e funzionale. La Prima Commissione del Csm, a quanto si è appreso, si accinge nei prossimi giorni, probabilmente già domani, ad avviare la procedura di trasferimento per incompatibilità nei confronti dei due magistrati, coinvolti nell'inchiesta di Perugia.La prima Commissione del Csm potrebbe esprimersi già domani o all'inizio della settimana prossima sull'avvio della procedura di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e funzionale per i magistrati indagati a Perugia. L'attenzione è puntata soprattutto sull'ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati Luca Palamara e sul pm romano Stefano Rocco Fava, ma al vaglio della Commissione presieduta dal laico di Fi Alessio Lanzi c'è la posizione dell'ex consigliere del Csm Luigi Spina.È una delle poche indiscrezioni che circolano in un Csm blindato e scosso dalle ultime notizie pubblicate dai quotidiani, secondo le quali altri due consiglieri sarebbero finiti nelle intercettazioni disposte nell'ambito dell'inchiesta della procura di Perugia. Quattro togati del Csm si sono già autosospesi dopo che sempre dalle intercettazioni dell'inchiesta sarebbe emersa la loro presenza a incontri sulla nomina del procuratore di Roma con Palamara e i deputati del Pd Cosimo Ferri e Luca Lotti, destinatario di una richiesta di rinvio a giudizio dei pm della capitale per il caso Consip e che per questa ragione sarebbe stato interessato alla successione di Giuseppe Pignatone.