Paura in Lombardia per due boati: erano due caccia che hanno sfondato il muro del suono

Condividi

Paura nella zona nord della Lombardia per due violenti boati avvertiti in tutta la zona nord della regione, in particolare Varese, Milano e Bergamo. All'origine del rumore, che ha fatto tremare i vetri delle abitazioni, sono stati due caccia militari. Secondo quanto spiegano i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che si sono messi subito all'opera per chiarire l'origine dei boati, "si tratta di due caccia supersonici partiti dalla base aerea di Grosseto, in Toscana. I due aerei - spiegano dalla centrale operativa del 115 - hanno sorvolato a bassa quota la regione, provocando la rottura della barriera del suono". Stando a quanto si apprende, i caccia avrebbero superato la barriera all'altezza della città di Bergamo, dove in via precauzionale sono stati evacuati alcuni edifici.