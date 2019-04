Indaga la polizia Cadavere carbonizzato a Milano: fermati due uomini

Corpo mutilato e carbonizzato a Milano (Ansa)

Due uomini sono stati fermati dalla polizia nell'ambito nell'indagine sul corpo smembrato e dato alle fiamme che sabato sera è stato trovato in via Cascina dei Preti, nel quartiere Bovisasca, a Milano.Secondo quanto si è appreso da fonti investigative, si tratterebbe di due colombiani arrivati in città nei giorni scorsi.Uno di loro sarebbe stato bloccato dalla polizia questo pomeriggio mentre tentava di ritornare in Sudamerica partendo dall'aeroporto di Malpensa.È di un uomo il cadavere fatto a pezzi e bruciato scoperto la sera di sabato scorso ai margini di un gabbiotto dei rifiuti condominiale dello stabile di edilizia popolare al civico 25 in via Cascina dei Prati, in zona Bovisasca a Milano. Da quanto è possibile apprendere, la vittima non sarebbe stata ancora compiutamente identificata. Sabato notte, dopo aver spento l'incendio, i vigili del fuoco avevano fatto la macabra scoperta, trovando vicino ai poveri resti smembrati e carbonizzati anche lo scheletro bruciato di una grossa valigia, che potrebbe essere stata utilizzata per portare il corpo già fatto a pezzi nel gabbiotto. La bombola di gas trovata nei pressi, sembra invece fosse vuota e dunque potrebbe non avere nulla a che fare con un eventuale tentativo di distruggere il cadavere provocando un'esplosione.Nel frattempo gli elementi raccolti sul posto dagli specialisti della Scientifica dovrebbero essere sufficienti, dato che non è previsto a breve un ulteriore sopralluogo. La data degli esami autoptici non è sarebbe stata ancora fissata.