Ritrovamento avvenuto sabato e reso noto oggi Cadavere decomposto trovato all'interno di una valigia nella campagna vercellese

La procura di Vercelli ha disposto l'autopsia sul cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato sabato scorso da alcuni cacciatori all'interno di una valigia abbandonata nella campagna nei pressi di Alice Castello, piccolo centro del Vercellese al confine con la provincia di Biella. La valigia è stata trovata in zona 'Sorti', vicino alla discarica di Alice Castello su una strada a ridosso della provincia di Biella, a pochi chilometri da Cavaglià.Il corpo, senza evidenti segni di violenza, era rannicchiato nella valigia: l'esame autoptico dovrà stabilire, oltre a causa e data del decesso, il sesso del cadavere, a vista irriconoscibile. Il ritrovamento risale a sabato, ma i carabinieri lo hanno reso noto soltanto oggi."Attualmente nel territorio di mia competenza non risultano denunce di persone scomparse". A dirlo è Luigi Bondanno, sindaco di Alice Castello. Il primo cittadino, giunto successivamente sul luogo del ritrovamento, conferma che dai resti è impossibile riconoscere il sesso dell'individuo. Da quanto si apprende, i cacciatori hanno avvisato le forze dell'ordine solo in serata, a distanza di diverse ore dal ritrovamento.