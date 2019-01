Piemonte Cadavere trovato nell'Alessandrino, non si esclude omicidio Giallo a Ovada: il corpo di un uomo è stato rinvenuto in un campo vicino ferrovia

di Tiziana Di Giovannandrea E' tinto di giallo il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo, dall'apparente età tra i 50 ed i 60 anni, in un campo nel territorio di Ovada (Alessandria) vicino al primo passaggio a livello della ferrovia, della linea Acqui-Genova. L'uomo sarebbe un abitante di Ovada.Il ritrovamento è avvenuto poco dopo le 13 in un prato a lato dell’ex statale 456 del Turchino alle porte della città, tra la rotonda per Belforte e il primo passaggio a livello della linea Acqui-Genova, direzione Rossiglione.A segnalare la presenza del cadavere è stata una telefonata ai Vigili del Fuoco proveniente dal passeggero di un treno in transito.Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri della compagnia di Acqui Terme e del Comando Provinciale di Alessandria, oltre ai Vigili del Fuoco.Non si esclude che si sia trattato di un omicidio in quanto, da un primo esame del medico legale, sembra esclusa la morte naturale. Sul posto oltre agli specialisti della Scientifica è arrivata la pm Eleonora Guerra. Il cadavere giace coperto in un prato tra la strada e la ferrovia.