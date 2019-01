Piemonte Cadavere nell'Alessandrino, vittima seguita dai servizi sociali L'autopsia chiarirà se a provocare la morte di Massimo Garitta sia stato l'investimento da parte di un'automobile e quindi se si tratta di omicidio stradale o di altro tipo di omicidio

di Tiziana Di Giovannandrea Si conosce l'identità dell'uomo rinvenuto cadavere in un campo alle porte di Ovada, in provincia di Alessandria, morto a seguito di un investimento da parte di un veicolo sulla ex strada statale 456 del Turchino, tra la rotonda per Belforte e il primo passaggio a livello della linea Acqui-Genova, direzione Rossiglione.Si chiamava Massimo Garitta, di 53 anni. Residente in via Bisagno, l'uomo viveva in una casa popolare.Senza occupazione, sarebbe stato seguito dai servizi di igiene mentale e da un assistente di sostegno a causa di un profilo personale complesso.L'autopsia chiarirà se a provocare la morte di Massimo Garitta sia stato l'investimento da parte di un'automobile e quindi se si tratta di omicidio stradale o di altro tipo di omicidio. L'unica cosa subito accertata dal medico legale, accorso sul luogo del ritrovamento assieme ai Carabinieri della Compagnia di Acqui Terme e del Comando Provinciale di Alessandria, ai Vigili del Fuoco ed alla pubblico ministero della Procura presso il Tribunale di Alessandria, Eleonora Guerra, è che non si tratta di morte naturale.Informazioni utili potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere installate lungo la strada.