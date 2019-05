MONDO

2019/05/26 06:32

Ignote le cause Cadice, 4 studenti italiani arrestati in Spagna dopo una rissa E' stato diffuso un video in cui viene colpito con un calcio alla testa un ragazzo spagnolo, ora ricoverato in gravi condizioni

Quattro italiani, studenti Erasmus tra i 20 e i 30 anni, sono stati arrestati a Cadice, nel sud della Spagna, per aver pestato in una rissa un giovane spagnolo, ricoverato ora in gravi condizioni. A dare la notizia è stato il sito locale Diario De Cadiz che ha allegato un video shock del pestaggio. La rissa è avvenuta all'esterno del locale Mommart, a Punta de San Felipe, poco dopo le 6.30 del mattino.







Le immagini mostrano un gruppo di ragazzi, una decina, che si azzuffano all'esterno del locale lungo un molo. Uno di questi, la vittima, viene colpito prima al volto con un pugno. Quando finisce a terra, un altro ragazzo gli sferra con tutta la forza un calcio al volto, facendogli perdere conoscenza. Vengono quindi chiamati l'ambulanza e la polizia che ha deciso, al momento, il fermo di quattro italiani in attesa che si faccia chiarezza sulle motivazioni. I fermati sono stati tutti portati al commissariato di San Fernando, devono essere ancora formulate le accuse. Intanto il ragazzo spagnolo, anche lui sulla trentina, resta ricoverato in gravi condizioni. Le immagini ricordano la drammatica uccisione di Niccolo' Ciatti, avvenuta nell'agosto 2017 sempre in Spagna, durante una rissa. Il giovane di Scandicci mori', a 22 anni, sotto i calci sferrati da un giovane ceceno fuori dalla discoteca St. Trop' di Lloret de Mar, in Catalogna.











