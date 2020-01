ITALIA

2020/01/03 13:29

Indagano i Carabinieri Cagliari. Parroco aggredito in casa, ferito alla testa da due persone con volto coperto Secondo le prime ricostruzioni il religioso - attorno all'1.30 del mattino - ha sentito dei rumori per poi scoprire in casa due persone che cercavano di rubare degli oggetti sacri. I due - quando si sono visti scoperti - hanno cominciato a picchiarlo

Condividi Proseguono senza sosta le indagini dei Carabinieri per risalire ai due uomini che nella notte - a volto coperto - hanno aggredito Don Eugenio Cocco, mentre si trovava nella sua abitazione adiacente alla sacrestia della chiesa San Gregorio Magno, a Pirri, nel Cagliaritano. Secondo le prime ricostruzioni il religioso - attorno all'1.30 del mattino - ha sentito dei rumori per poi scoprire in casa due persone che cercavano di rubare degli oggetti sacri. I due - quando si sono visti scoperti - hanno cominciato a picchiare il sacerdote, colpendolo alla testa e in varie parti del corpo prima di darsi alla fuga.



L’allarme al 112 è stato immediato. I Carabinieri sono giunti sul posto. Don Eugenio è stato accompagnato in ambulanza al Brotzu dove è stato medicato. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione tanto che è stato già dimesso alle prime ore del mattino.

Proseguono senza sosta le indagini dei Carabinieri per risalire ai due uomini che nella notte - a volto coperto - hanno aggredito Don Eugenio Cocco, mentre si trovava nella sua abitazione adiacente alla sacrestia della chiesa San Gregorio Magno, a Pirri, nel Cagliaritano. Secondo le prime ricostruzioni il religioso - attorno all'1.30 del mattino - ha sentito dei rumori per poi scoprire in casa due persone che cercavano di rubare degli oggetti sacri. I due - quando si sono visti scoperti - hanno cominciato a picchiare il sacerdote, colpendolo alla testa e in varie parti del corpo prima di darsi alla fuga.L’allarme al 112 è stato immediato. I Carabinieri sono giunti sul posto. Don Eugenio è stato accompagnato in ambulanza al Brotzu dove è stato medicato. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione tanto che è stato già dimesso alle prime ore del mattino.

Condividi