Incidenti stradali ​Calabria, scontro auto-camion, morti 3 giovani. Firenze-Pisa-Livorno: auto si capovolge, 2 vittime

Foto d'archivio

Condividi

Spadola

Firenze-Pisa-Livorno

questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla Trasversale delle Serre nel territorio diin provincia di Vibo Valentia. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, un'auto sulla quale viaggiavano le vittime, tutte di Soriano, di età compresa tra i 19 e 23 anni, e un autocarro. Una quarta persona che era nella vettura è rimasta ferita ed è attualmente ricoverata con diverse fratture all'ospedale di Catanzaro. Ferito in modo non grave l'autista del camion.di Empoli (Firenze) ma residenti a Lastra a Signa (Firenze) sono morti, intorno alle 5, per un incidente stradale sulla, tra Montopoli (Pisa) e Santa Croce sull'Arno (Pisa), in direzione Firenze e che ha coinvolto tre mezzi. I due ragazzi deceduti erano a bordo di una Polo che si è capovolta. Ferita e trasportata all'ospedale di Empoli una persona che viaggiava su una Golf. Illesa invece una famiglia di quattro persone, straniere, che si trovava su una Megane. Il conducente della Polo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della polizia stradale, non avrebbe visto fermi, in corsia di marcia, la Golf che aveva tamponato la Megane. In corso i rilievi da parte della Polstrada. Sul posto è intervenuto anche personale del 118.