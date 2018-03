SPORT

Convocazioni per le amichevoli con Argentina e Inghilterra Azzurri. Di Biagio chiama Cutrone e Chiesa, ancora porta chiusa per Balotelli Il ct 'pro tempore' dirama una lista di 26 giocatori. Oltre che per il milanista e il viola, prima volta anche per Gianmarco Ferrari

Condividi L'Italia del post-Svezia riparte da 26 uomini. Il ct 'pro tempore' Gigi Di Biagio ha diramato le convocazioni per le amichevoli contro l'Argentina (venerdì prossimo a Manchester) e Inghilterra (martedì 27 a Wembley).



Prime chiamate per Cutrone e Chiesa, oltre che per Gianmarco Ferrari, inserito al posto dell'infortunato Alessio Romagnoli. C'è, come ampiamente annunciato, Buffon. Il portiere non chiuderà la sua carriera in azzurro con le lacrime di San Siro. Ancora niente da fare per Balotelli, nonostante la 'disponibilità' avanzata dalla punta, ora al Nizza, nei giorni scorsi. Questa la lista dei giocatori che cominceranno ad allenarsi insieme lunedì a Coverciano.



Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa).



Difensori: Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Matteo Darmian (Manchester United), Mattia DeSciglio (Juventus), Gianmarco Ferrari (Sampdoria), Alessandro Florenzi (Roma), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Chelsea).



Centrocampisti: Giacomo Bonaventura (Milan), Bryan Cristante (Atalanta), Roberto Gagliardini (Inter), Jorginho (Napoli), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain).



