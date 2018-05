La finale di Kiev Bale entra e si prende la Champions, il Real piega 3-1 il Liverpool Il gallese autore di una doppietta è l'uomo copertina. Il portiere dei Reds, Karius, fa un disastro: due 'papere' letali. I gol nella ripresa. Apre Benzema (col pimo errore dell'estremo difensore), pareggia Mané, nuovo vantaggio con la spettacolare rovesciata dell'attaccante appena entrato. In coda il bis, con seconda topica. Anche un legno per parte (Isco e Mané)

Bale entra e diventa l'uomo copertina della decimatercera del Real Madrid. 13 Coppe dei Campioni/Champions, le ultime tre di fila (quattro delle ultime cinque) a sancire un dominio delle merengues nella massima competizione europea. A Kiev il Liverpool esce battuto 3-1 ed espone, per sua sfortuna, l'uomo della controcopertina: il portiere Loris Karius, autore di due 'papere' clamorose che hanno spianato la strada ai blancos. Due volti, Bale e Karius: quello sorridente e quello stravolto, incredulo. Le facce della finale dello Stadio Olimpico.Previsioni della vigilia rispettate sulle formazioni. Zidane con Benzema fra Isco e Ronaldo (che svariano a piacimento sul fronte offensivo). Klopp ha il tridente Salah-Firmino-Mané e riesce a portarsi in panchina i lungodegenti Lallana ed Emre Can. La velocità dei Reds è il fattore della prima parte di gara. Firmino scova i corridoi per Salah e Mané, Sergio Ramos e Varane si salvano spesso in affanno. Raro vedere il Real spazzare alla cieca, succede un paio di volte nel primo quarto d'ora. Cristiano Ronaldo si vede con una botta da posizione molto defilata (alta). L'occasione per il Liverpool capita ad Alexander-Arnold, che raccoglie dopo la respinta di Ramos su Firmino e impegna in due tempi Navas. Alla mezzora la gara perde un protagonista: Salah si fa male alla spalla dopo un contrasto con Ramos e lascia il campo in lacrime (entra Lallana). Poco dopo, guai muscolari per Carvajal, sostituito da Nacho. Un diagonale di Ronaldo (esterno della rete) e un rasoterra di Benzema (di poco a lato) portano le squadre all'intervallo. Dopo cominceranno i fuochi d'artificio.La ripresa, infatti, è inaugurata dalla clamorosa traversa di Isco (47'): Lallana interviene goffamente a interrompere una trama di Marcelo e consegna la palla all'esterno che alza il pallonetto a superare Karius, ma trova il legno. Poco male per le merengues perché al 51' l'errore incredibile di Karius consegna il vantaggio al Real: il rinvio è proprio sullo stinco di Benzema (evidentemente abbonato agli errori dei portieri, vedi Ulreich nella semifinale di ritorno col Bayern...) col pallone che rotola beffardamente in rete. La reazione del Liverpool è efficace. Al 55' corner di Milner, torre di Lovren e spaccata di Mané per il pari. Gara apertissima. Girata di Isco nell'area piccola, Karius mette in corner.Zidane si gioca la seconda sostituzione, Bale per Isco. Mossa azzeccatissima perché al 64' il gallese inventa una rovesciata volante sul cross di Marcelo e scolpisce un grandissimo gol nella storia delle finali di Champions. Il Liverpool non demorde. Ramos allunga in corner un lancio che avrebbe mandato in porta Mané. Sull'angolo la palla esce dall'area, Wijnaldum la gioca per Mané che dal limite centra il palo lontano (70'). Dall'altra parte, Robertson 'cancella' con un intervento preciso una ghiottissima opportunità a Ronaldo. Poi ottima parata di Karius sul tiro al volo di Benzema, servito da un preciso cross di Bale. Klopp toglie Milner (che ha dato tutto) e inserisce Emre Can. Il centrocampista fa giusto in tempo a vedere Bale (o Karius...) chiudere la partita. Il gallese libera il sinistro dai 30 metri, il portiere si lascia letteralmente sfuggire il pallone dalle mani (83'). Stadio Olimpico di Kiev scioccato per qualche istante, poi il pubblico di fede madridista esplode. Chiusura diagonale di Lovren a impedire la tripletta a Bale. Sarebbe stata una punizione eccessiva per i Reds. Per il Real è la vendetta, sportiva, della finale del 1981 quando il Liverpool si impose con un gol di Alan Kennedy.