Quinta partita della fase a gironi Champions. Il Napoli è ancora in corsa, 3-0 allo Shakhtar Nella ripresa magnifico gol di Insigne. Nel finale arrotondano Zielinski e Mertens. Per agguantare gli ottavi fra quindici giorni i partenopei devono vincere in Olanda e sperare nel successo del City in Ucraina

Il Napoli c'è e spera negli ottavi. Al San Paolo lo Shakhtar viene annichilito nel secondo tempo con un rotondo 3-0 dopo un primo tempo non brillante. Fra due settimane l'ultimo turno della fase a gironi: i partenopei devono vincere in casa del Feyenord (sconfitto 1-0 a Manchester dal City e fermo a zero punti) e sperare che la squadra di Guardiola (prima, irraggiungibile, con 15 punti) faccia bottino pieno a Donetsk. Negli scontri diretti contro i neroarancio il Napoli è avanti (proprio grazie al 3-0), ma occorre raggiungere i 9 punti augurandosi che lo Shakhtar non si muova da questa quota.Maggio sulla destra, Hysaj a sinistra, Chiriches al posto dello squalificato Koulibaly nella difesa di Sarri. A centrocampo Zielinski e Diawara con Hamsik, davanti i soliti Callejon, Mertens e Insigne. Paulo Fonseca col 4-2-3-1, Ferreyra punta e Marlos, Taison e Bernard in linea. Subito spunto di Insigne per Callejon, Pyatov esce e chiude lo specchio. Partenopei che devono fare gioco, ma manca la velocità. Timido Diawara, da una palla che perde a centrocampo lo Shakhtar mette Taison davanti a Reina, il brasiliano tocca malamente a lato. Insigne, su imbeccata di Hamsik, sfodera il suo destro a giro, bravissimo Pyatov in tuffo. Insistita azione di Ismaily sulla sinistra, palla in qualche modo a Marlos che si libera ma conclude addosso a Reina. Sullo sviluppo di un angolo palla fuori per Fred che spara, Reina risponde.A inizio ripresa il Napoli aumenta i giri e lo Shakhtar fatica a uscire. Botta di Diawara, con deviazione, vicina alla traversa. E al 56' capolavoro letterale di Insigne che riceve sulla sinistra, si accentra e inventa una parabola dai 25 metri su cui Pyatov non arriva. Il Napoli rallenta, se lo può permettere, e Sarri toglie Insigne (problema al ginocchio, era in dubbio) inserendo Allan (Zielinski va alto a sinistra). Lo Shakhtar si spegne progressivamente. Clamoroso errore di Butko, Mertens serve Zielinski che alza la mira a porta vuota. Il polacco si fa perdonare all'81' quando apre e chiude un eccellente triangolo con Mertens e realizza il raddoppio. Appena due minuti e su calcio d'angolo c'è il comodo colpo di testa di Albiol, Pyatov tocca e Mertens di testa prolunga in porta. Festa grande al San Paolo che accompagna le ultime giocate al triplice fischio.La situazione negli altri gironi. H: Il Real Madrid passeggia a Nicosia (0-6) e raggiunge il Tottenham agli ottavi (gli inglesi vincono 2-1 a Dortmund e vincono il gruppo). G: il pari interno col Porto, 1-1, dà la qualificazione e il primo posto al Besiktas (squadra di quarta fascia al sorteggio!), mentre il Lipsia maramaldeggia (1-4) nel Principato e si giocherà il secondo posto coi portoghesi. Fuori da tutto il Monaco, testa di serie del gruppo. E: ancora tutto aperto perché lo Spartak di Carrera perde un'occasione d'oro col pareggio interno subito dal Maribor (1-1). Pari anche Siviglia-Liverpool, un 3-3 con gli andalusi che rimontano lo 0-3 del primo tempo. Ora in classifica Liverpool a 9, Siviglia 8, Spartak 6, Maribor 2.