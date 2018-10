Terza giornata della fase a gironi Champions. Il Napoli sfiora l'impresa a Parigi, il 2-2 del Psg arriva al 93' Partenopei due volte avanti (con Insigne e Mertens) e due volte ripresi (autogol di Mario Rui e gol di Di Maria in pieno recupero). E c'è anche la traversa di Mertens sullo 0-0. Ora è il Liverpool al comando del gruppo C

Il Napoli sfiora l'impresa al Parco dei Principi e resta con l'amaro in bocca di un pareggio subito al 93'. In casa del Paris St.Germain finisce 2-2 con i partenopei due volte avanti (e con una traversa nel bilancio) e due volte ripresi. Sfuma anche la vetta del girone C, che (era prevedibile) diventa combattutissimo dopo il 4-0 del Liverpool sulla Stella Rossa: in classifica Reds al comando con 6 punti, partenopei a 5, Psg a 4 e serbi a 1. Fra due settimane tocca a Tuche rendere visita al San Paolo.A Parigi, Ancelotti con un 4-4-2 'variabile' (in fase di impostazione difesa a tre con Mario Rui che si alza a sinistra). Callejon e Fabian Ruiz sulle corsie, Mertens e Insigne davanti. Tuchel piazza Mbappé, Neymar e Di Maria alle spalle di Cavani, a centrocampo c'è Verratti. Avvio di gran carriera dei parigini. Mbappé vola a destra e serve in mezzo, dove Neymar e Cavani si ostacolano. Poi Cavani prova al volo su assist di Neymar, largo. Ancora l'ex partenopeo, dopo una bellissima verticalizzazione Neymar-Mbappé, si ritrova a tu per tu con Ospina e gli calcia addosso. Passata la buriana, il Napoli comincia a costruire con pazienza. Sul cross di Mario Rui (24') Mertens sbuca alle spalle della difesa e centra la traversa da pochi passi. Quindi è Callejon a chiamare dal limite alla parata Areola. Poco dopo (29') lo spagnolo si trasforma in assist-man per Insigne, che brucia la difesa parigina e buca Areola in uscita con un pallonetto. Psg in bambola, il Napoli prende il comando delle operazioni. Ma rischia sull'estemporanea iniziativa di Neymar che serve una ghiotta opportunità per Mbappé, ospina in uscita viene centrato dal destro.Bernat lascia il posto a Kehrer dopo l'intervallo, il Psg continua comunque a non mostrare grandi idee. Neymar prova ad accendere la luce e impegna Ospina (l'erroraccio di Cavani in tap-in è cancellato dal fuorigioco). Meunier di testa costringe Ospina a un non facile intervento, il 'cross' era un tiro di Di Maria rimpallato. Occasioni casuali che, però, caricano i padroni di casa. Mentre Ancelotti è costretto a sostituire Insigne (entra Zielinski) per guai fisici. Ottima triangolazione Cavani-Neymar-Cavani, con Mario Rui che entra a contatto con l'uruguaiano a due passi da Ospina, per Zwayer non è rigore. Il portoghese è però protagonista negativo al 61', quando devia nella propria rete il cross basso di Meunier. Il pari placa la spinta del Psg. Il Napoli respira e riparte. Il tempo di veder uscire Cavani (Draxler al suo posto) e i partenopei vanno di nuovo avanti. Al 77' tiro senza pretese di Fabian Ruiz che rimpalla su Marquinhos e resta comodamente a disposizione di Mertens che non sbaglia. Il Psg si butta in avanti. Ospina manda in corner la punizione di Neymar. I minuti passano (interrotti dai cambi, con Tuchel che toglie uno spento Verratti e Ancelotti che inserisce Milik e Rog) e l'obiettivo si avvicina. Ma al 93' la palla viaggia al limite dell'area dove Di Maria arma il sinistro a giro e non dà scampo a Ospina.