Champions League, prima giornata Colpo Juventus a Valencia, Roma travolta dal Real Madrid I bianconeri vincono 2-0 al 'Mestalla' pur giocando per più di un'ora in dieci per l'espulsione di Cristiano Ronaldo. Decide Pjanić con due rigori. Giallorossi puniti 3-0 al 'Bernabéu' dai detentori del trofeo: segnano Isco, Bale e Diaz

di Nicola Iannello La Spagna sorride alla Juventus, ma fa piangere la Roma. I campioni d’Italia passano in casa del Valencia al termine di una partita combattuta e che passerà alla storia per la prima espulsione in Champions League, dopo 154 partite, di Cristiano Ronaldo. Madrid amara per i giallorossi che non reggono all’assalto dei blancos, apparsi troppo più forti. Nulla che non si sapesse, ma vederlo sul campo fa sempre tutta un’altra impressione.Al ‘Mestalla’ Garcia Toral schiera un classico 4-4-2: Neto; Vezo, Murillo, Paulista, Gayà; Soler, Wass, Parejo, Guedes; Rodrigo, Batshuayi. Allegri risponde con il 4-3-3: Szczęsny tra i pali; linea difensiva con Cancelo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro; Khedira, Pjanić e Matuidi centrocampisti; in attacco Bernardeschi, Mandžukić e Cristiano Ronaldo.Parte bene la Juve, che all’11’ si rende pericolosa con una combinazione Bernardeschi-Ronaldo-Mandžukić, ma la conclusione del croato non trova la porta. Al 16’ è Khedira a mandare alto da pochi metri, errore incredibile. Al 21’ grappolo di occasioni bianconere: Neto ferma un tentativo di Bernardeschi da due passi, poi perde il pallone ma Murillo si oppone alla botta sicura di Matuidi. Al 23’ Khedira alza bandiera bianca per un problema muscolare, lo rileva Emre Can. Al 29’ un episodio chiave: Cristiano Ronaldo viene pizzicato dall’assistente di porta in un contatto non ortodosso con l’ex interista Murillo a palla lontana; l’arbitro Brych, avvertito, espelle il portoghese tra le proteste dei compagni per un contatto apparso lieve. Batshuayi impegna Szczęsny. La Juve non molla e prima dell’intervallo passa: al 42’ in mischia Cancelo colpisce la traversa, sulla ribattuta Parejo entra a gamba alta e gli rifila un calcio in testa, per l’arbitro è rigore, Pjanić la mette alla sinistra di Neto che intuisce ma non ci arriva (45’).Nella ripresa, si riparte da dove si era finito. Su corner, Murillo commetta fallo su Bonucci, Brych concede un altro rigore che Pjanić trasforma come il primo (51’). La Juve tiene bene il campo e sembra non soffrire l’inferiorità numerica, fino all’ultimo quarto d’ora, quando il Valencia trova più spazi, ma la retroguardia bianconera non va in affanno. All’88’ Douglas Costa (entrato al 66’ per Pjanić) si infortuna e lascia il posto a Rugani per reggere gli assalti del lungo recupero: 6’. All’ultimissimo minuto, il giovane difensore bianconero rifila una gomitata a Gabriel saltando di testa, Brych decreta il terzo rigore della partita ma Szczęsny respinge il penalty di Parejo (96’).Nell’altra partita del girone H, il Manchester United di Mourinho passeggia 3-0 in casa dei debuttanti svizzeri dello Young Boys: doppietta di Pogba (al 35’ e al 75’ su rigore), in mezzo il go di Martial (66’).Al ‘Santiago Bernabéu’ si affrontano due squadre col 4-3-3. Lopetegui schiera Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modrić; Bale, Benzema, Isco. Di Francesco con Olsen in porta; Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov in difesa; Nzonzi, De Rossi e il debuttante Zaniolo a centrocampo; Ünder, Džeko ed El Shaarawy tridente offensivo.Dopo appena 4’, su lancio di Kroos, Bale sfiora il gol con un sinistro uscito di un soffio a Olsen immobile. All’8’ Modrić mette Isco solo davanti al portiere giallorosso che con la mano destra gli nega il gol. La Roma prova a mettere il naso fuori, ma il pallino resta nelle mani dei blancos. Al 38’ Olsen deve volare per mettere sopra la traversa una zuccata di Sergio Ramos su corner. Il portiere svedese della Roma mette in angolo un rasoterra di Isco. Prima dello scadere, De Rossi atterra lo scatenato Isco al limite, lo stesso attaccante madridista va alla battura e con un destro a girare lascia di sasso Olsen per il vantaggio Real (45’).In avvio di ripresa, Ünder si libera al tiro e impegna Navas. Sulla ripartenza dal corner, Bale spreca il suggerimento di Benzema. Ma il Real torna in controllo della situazione. Su tiro di Bale, una deviazione di Fazio manda il pallone a stamparsi sulla traversa a Olsen battuto. Isco invita Modrić alla scivolata, questa volta il portiere giallorosso blocca. Ma Olsen nulla può sulla rasoiata a incrociare da sinistra di Bale, mandato alla conclusione da Modrić (58’). La partita cala un po’ di ritmo. Al 72’ Olsen vola a mettere in angolo un gran tiro di Kroos, poi sugli sviluppi del corner il portiere deve neutralizzare anche una conclusione radente di Modrić. Superlavoro per lo svedese, che deve superarsi su una conclusione ravvicinatissima di Asensio (dal 62’ per Benzema). Nel finale, Džeko di testa impegna severamente Navas. Nel recupero, Diaz (dal 73’ per Bale) trafigge Olsen per la terza volta.Nell’altra partita del girone G, Viktoria Plzen-Cska Mosca finisce 2-2, con rimonta in extremis dei russi: cechi in vantaggio con la doppietta di Krmenčík (29’ e 41’), pareggio dei moscoviti con Chalov (49’) e Vlašić (rigore al 95’).