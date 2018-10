Champions League, seconda giornata fase a gironi 'Manita' Roma al Viktoria Plzeň, all'Olimpico è 5-0 Džeko protagonista con una doppietta nel primo tempo e un'altra rete nel recupero. Nella ripresa in gol anche Ünder e Kluivert. Nell'altra partita del girone G, clamoroso ko del Real Madrid a Mosca in casa del Cska: russi al comando

di Nicola Iannello Sulle ali della vittoria nel derby, la Roma vola anche in Champions League. Ne fa le spese il Viktoria Plzeň, regolato all’Olimpico con un 5-0 che non lascia dubbi sui valori in campo. Troppo impalpabili i cechi per creare problemi alla squadra di Di Francesco. La seconda giornata della fase a girono della Champions League regala un risultato a sorpresa. Nell’altra partita del girone G, clamoroso successo del Cska Mosca ai danni di un rabberciato Real Madrid (Marcelo, Bale e Benzema infortunati): 1-0, decide un gol di Vlasic dopo appena 2’. In virtù della sconfitta della Roma col Real e del pareggio tra Cska e Viktoria nella prima giornata, i russi sono al comando del girone con 4 punti, Roma e merengues a 3, cechi a 0 punti.Primo tempo nel nome di Džeko che segna una doppietta: al 3’ trafigge Kozacik con un diagonale di sinistro su suggerimento di Kolarov; al 40’ stoppa di petto un lancio di Ünder e con il collo destro buca per la seconda volta la rete. In mezzo, un’occasione per il Viktoria con un colpo di testa fallito da buona posizione di Reznik e una traversa fatta tremare da Ünder con un gran sinistro dalla distanza. Subito prima dell’intervallo, Pellegrini mette Florenzi solo davanti al portiere avversario che con la punta del piede evita il tris.Ripresa a ritmi più blandi, con la Roma che non ha interesse a forzare, vista l’inconsistenza degli avversari. Lampo al 64’: Džeko fa la sponda per Pellegrini che manda Ünder in area sulla destra, il sinistro del turno non dà scampo a Kozacik per il tris giallorosso. Al 70’ miracolo del portiere della squadra ceca, che mette il piede su una conclusione ravvicinata dello smarcatissimo Džeko. Sul corner, Fazio manca il gol da posizione favorevole. Gol solo rinviato; su una ripartenza della Roma, Kozacik smanaccia un tiro di Ünder ma nulla può sulla ribattuta di Kluivert (73’). Al 75’ Di Francesco inserisce Schick per Lorenzo Pellegrini, Zaniolo per Ünder e Luca Pellegrini per Koalrov. All’84’ un gol di Fazio di testa viene annullato per fuorigioco. In pieno recupero, Džeko completamente trascurato dai difensori del Viktoria, stacca completamente libero su corner di Florenzi e cala il tris personale.