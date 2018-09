La prima partita della fase a gironi Champions. Rimonta da sogno dell'Inter. Icardi e Vecino affondano il Tottenham nel finale, 2-1 Spurs avanti con Eriksen al 53'. I nerazzurri riscattano nel finale una prova opaca. Grandissimo destro al volo del centravanti all'86', colpo di testa su azione d'angolo dell'uruguayano al 92'. E San Siro festaggia un match Champions dopo sei anni

Condividi

Dopo sei anni la San Siro nerazzurra ritrova la Champions e le dà il benvenuto con lo stesso punteggio con cui l'aveva salutata: 2-1. Sei stagioni fa era stato un inutile successo sul Marsiglia (passato ai quarti), stavolta è stata una rimonta esaltante, maturata negli ultimi minuti al termine da una partita altrimenti da dimenticare. Icardi e Vecino colpiscono all'86' e al 92' e affondano il Tottenham scappato avanti a inizio ripresa. Nel gruppo B nerazzurri al comando col Barcellona, che ha travolto 4-0 il Psv.Skriniar terzino destro, Brozovic e Vecino schermi davanti alla difesa, Politano, Nainggolan e Politano (Candreva in panchina) dietro Icardi. Queste le scelte di Spalletti. Pochettino non ha a disposizione Trippier, Alderweireld, Dele Alli e il portiere Lloris. Kane è supportato da Lamela, Eriksen e Son. Spurs un po' in soggezione in avvio, l'Inter è più presente ma solo nel far girare palla. Le squadre non si pungono, si studiano con attenzione. Dopo la mezzora rompe gli indugi Vecino, che ruba palla sulla trequarti ma conclude largo. Subito la ripsosta, pericolosa, degli ospiti: Eriksen innesca Kane, De Vrij si fa sorprendere, il centravanti salta Handanovic ma grazia i nerazzurri. Al sipario della frazione, bravo Handanovic a evitare guai su un cross di Aurier che Kane attendeva con l'acquolina in bocca.Ci si aspetta un cambio di marcia nella ripresa. E arriva. Ma non è quello che San Siro si aspettava. Il tottenham, sornione, ha preso le misure e fa girare a vuoto il centrocampo nerazzurro. Icardi non la vede quasi mai. Al 53' Eriksen si fa luce al limite e tira, Handanovic respinge a terra e la palla torna al danese che se l'aggiusta e calcia ancora, una deviazione di Miranda impenna la sfera oltre il colpo di reni del portiere. Spurs avanti. Poco dopo Lamela quasi raddoppia la beffa, la deviazione di un difensore stavolta fa terminare il pallone a lato. Si vede l'Inter con l'iniziativa di Politano che scodella il cross verso Perisic, colpo di testa non forte, Vorms blocca. Lamela, intanto, diventa un pericolo pubblico. L'ex Roma esalta due volte le doti di Handanovic. Intanto i tecnici hanno messo mano alle panchine. Spalletti richiama Perisic (per nulla contento della scelta) e Politano per Candreva e Keità. Al piccolo trotto si entra negli ultimi 10'. Candreva si fa luce a destra ma spara altissimo. Al minuto 86 palla verso Asamoah che dà un'occhiata a centroarea e decide di servire verso il limite, dove è appostato Icardi: destro al volo di rara bellezza e pareggio. L'Inter ora ci crede, dentro Borja Valero. Quattro di recupero. Un corner, poi un altro: sponda di De Vrij su cui si avventa di testa Vecino che ribalta il match e fa esplodere San Siro al 92'.