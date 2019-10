Nerazzurri senza vittorie in coppa Champions. Suarez ribalta l'Inter, il Barcellona s'impone 2-1 con la doppietta del 'pistolero' Lautaro gela il 'Camp Nou' al 3'. L'impianto difensivo di Conte tiene benissimo nel primo tempo e il contropiede porta occasioni per il raddoppio. Nella ripresa l'uruguaiano trova il grimaldello e regala il bottino pieno a un Barça lento e involuto

Forte Inter non resiste, il Barcellona è lento e involuto ma nonostante tutto rimonta un gol a freddo e vince 2-1 al 'Camp Nou' nella seconda giornata del gruppo F. La doppietta di Suarez scardina l'impianto difensivo degli ospiti (che concedono il possesso palla, troppo) e porta i blaugrana a quota 4 punti, insieme col Borussia Dortmund (2-0 a Praga); nerazzurri e Slavia a quota 1.Inizio fulminante per i nerazzurri, con Lautaro che parte favorito da un rimpallo, regge l'urto di Langlet e indovina l'angolo basso col diagonale. Al 3' Inter in vantaggio e disegno tattico agevolato. Conte, infatti, abbassa gli esterni Candreva e Asamoah sulla linea dei tre centrali e punta sulla velocità di Sanchez e Lautaro per sfruttare gli spazi. Il fortino regge con pochi problemi: i tiri dalla distanza di Messi e Griezmann non preoccupano Handanovic, un po' di più la penetrazione di Arthur (che sciupa concludendo alto). Il contropiede è quasi letale. Occasioni d'oro per Barella (contrastato da Semedo in corner) e Lautaro, la cui girata di testa su cross di Candreva impegna severamente Ter Stegen.Stessa falsariga nella ripresa, blaugrana ugualmente inefficaci. Valverde inserisce Vidal per Busquets e, qualche minuto dopo, proprio il cileno innesca Suarez che inventa un gol meraviglioso con una mezza girata dal limite (58'). Il pari non scuote l'idea di Conte, che preferisce aspettare gli avversari chiudendo ogni spazio. Dembelé sostituisce un evanescente Griezmann e si presenta con un destro di poco alto. L'Inter serra i ranghi con Gagliardini per Sanchez e poi D'Ambrosio per Candreva. Un pasticcio di Ter Stegen in uscita quasi gela il 'Camp Nou', D'Ambrosio non ha l'angolo per centrare la porta. La palla, anche se con circolazione lenta, la tiene comunque solo il Barcellona. All'85' Messi decide di 'strappare', arriva al limite, libera Suarez al centro e il 'pistolero' si regala la doppietta che capovolge il match. L'Inter non ne ha per proporsi, Messi (su grande azione di Dembelé) si mangia il gol che sarebbe stato il punto esclamativo al match.